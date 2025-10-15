Не вздумайте сушить полотенца на батарее в ванной: лишь единицы знают, чем все закончится

Многие привыкли сушить полотенца на батареях отопления, считая это удобным способом. Однако опытные хозяйки не делают этого, ведь они знают о последствиях.

Когда вы вешаете влажное полотенце на радиатор, оно препятствует нормальной циркуляции тепла, из-за чего теряется до 20% теплоотдачи. Из-за этого приходится увеличивать температуру в помещении и, как следствие, вы переплачиваете за отопление.

Кроме того, такой способ сушки повышает влажность в квартире, создавая благоприятную среду для размножения грибков. Также не забывайте, что на батареях много грязи, которая может оседать на батареях.

