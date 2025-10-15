Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 12:21

Не вздумайте сушить полотенца на батарее в ванной: лишь единицы знают, чем все закончится

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Многие привыкли сушить полотенца на батареях отопления, считая это удобным способом. Однако опытные хозяйки не делают этого, ведь они знают о последствиях.

Когда вы вешаете влажное полотенце на радиатор, оно препятствует нормальной циркуляции тепла, из-за чего теряется до 20% теплоотдачи. Из-за этого приходится увеличивать температуру в помещении и, как следствие, вы переплачиваете за отопление.

Кроме того, такой способ сушки повышает влажность в квартире, создавая благоприятную среду для размножения грибков. Также не забывайте, что на батареях много грязи, которая может оседать на батареях.

Ранее сообщалось, что устали тратить время на глажку постельного белья? Есть секрет, который избавит вас от этой утомительной процедуры. Опытные хозяйки давно используют хитрый способ и получают гладкое белье без утюга.

Валерия Мартынович
В. Мартынович
