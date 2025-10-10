Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 12:04

Простейший лайфхак для стирки простыни и наволочек: понадобится два простых ингредиента, которые есть в каждом доме

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Устали тратить время на глажку постельного белья? Есть секрет, который избавит вас от этой утомительной процедуры. Опытные хозяйки давно используют хитрый способ и получают гладкое белье без утюга.

Для этого понадобится всего лишь смешать чайную ложку кондиционера для белья с 200 мл воды. Залейте раствор в пульверизатор и равномерно распылите на свежезастеленную простыню. Особое внимание уделите складкам.

Кондиционер размягчает волокна ткани, и они естественным образом разглаживаются под собственным весом во время сушки. То же самое можно сделать с пододеяльником и наволочками.

Ранее сообщалось, что пятна от травы на джинсах — частая проблема, с которой сталкиваются мамы, но ее можно решить, если действовать быстро. Главное правило: не сушите испачканную одежду на батарее или в сушильной машине — высокая температура закрепит пигмент в ткани.

советы
лайфхаки
глажка
утюги
Валерия Мартынович
В. Мартынович
