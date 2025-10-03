Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 13:00

Забудьте о пятнах травы на джинсах: эти способы очистки спасут любую одежду

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пятна от травы на джинсах — частая проблема, с которой сталкиваются мамы, но ее можно решить, если действовать быстро. Главное правило: не сушите испачканную одежду на батарее или в сушильной машине — высокая температура закрепит пигмент в ткани.

Для свежих пятен можно взять пасту из соды и уксуса: смешайте их до густой консистенции, нанесите на загрязнение, потрите мягкой щеткой и оставьте на 15–30 минут, после чего промойте холодной водой.

Для более стойких пятен используйте спирт: промокните загрязнение ватным диском с медицинским спиртом или водкой до исчезновения зелени, затем постирайте в холодной воде.

В сложных случаях поможет кислородный отбеливатель: замочите пятно в растворе на 4–8 часов, а после постирайте как обычно.

Перед применением любого средства проверьте его действие на незаметном участке ткани.

Ранее сообщалось, что белая одежда всегда считалась модной, но она постоянно теряет свежесть и становится желтоватого или серого оттенка. Чтобы вернуть одежде былой вид, вам не нужно покупать дорогие отбеливатели.

Валерия Мартынович
В. Мартынович
