26 сентября 2025 в 11:37

Всего две ложки прямо в воду — вещи будут сиять, как первый снег: желтизна и грязь уйдут за одну стирку

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Белая одежда всегда считалась модной, но она постоянно теряет свежесть и становится желтоватого или серого оттенка. Чтобы вернуть одежде былой вид, вам не нужно покупать дорогие отбеливатели.

Просто возьмите соль, разрыхлитель. В кипяток добавьте две ложки соли и ложку разрыхлителя, замочите вещи. Сода тоже отлично справится с задачей: полстакана в стиральную машину вместе с порошком — и домашняя белизна гарантирована.

Для сложных пятен используйте пасту из соды с лимонным соком. А уксус (200 мл) не только отбелит, но и заменит кондиционер.

Хозяйки любят эти методы за эффективность и экономичность. Начните с мягкого способа, при необходимости усиливая воздействие.

Ранее сообщалось, что стиральная машина давно стала незаменимым помощником в доме. Мы загружаем белье, нажимаем кнопку и забываем о процессе. Но даже самая надежная техника имеет предел прочности, и безобидные на первый взгляд действия способны вывести её из строя.

стирка
одежда
отбеливатели
советы
Валерия Мартынович
В. Мартынович
