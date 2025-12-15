Сотрудник частного детсада напоил воспитанников водой с отбеливателем В США воспитатель частного детсада по ошибке напоил детей водой с отбеливателем

Воспитатель элитного частного детского сада в Нью-Йорке по ошибке напоил воспитанников водой с добавлением отбеливателя, сообщает People. По данным издание, учреждение после инцидента временно закрыли.

ЧП произошло 27 октября. Сотрудник перепутал кувшин с питьевой водой с емкостью, где находился дезинфицирующий раствор для обработки игрушек.

К сожалению, сотрудник по ошибке налил детям воду с разбавленным чистящим раствором, который ежедневно используется для обработки игрушек, — отметили в пресс-службе детского сада.

Учреждение приостановило работу на неопределенный срок. Инцидент произошел спустя несколько месяцев после того, как полиция задержала троих сотрудников того же детсада по обвинению в жестоком обращении с детьми.

