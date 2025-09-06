МЧС объявило о ликвидации природного пожара в Крыму

Ландшафтный пожар в Симферопольском районе Крыма потушен, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. Отмечается, что рядом с селом Камышинка загорелась сухая трава.

В 19:00 [мск объявлена] полная ликвидация пожара в районе села Камышинка, — отметили в ведомстве.

В тушении огня принимали участие 133 человека, а также 30 единиц техники. В ведомстве также предостерегли жителей от поджога сухой травы, отметив, что благодаря теплой и ветреной погоде пожар может быстро распространиться на большую территорию.

Ранее в Казани загорелся трамвай с пассажирами, инцидент произошел на пересечении улиц Габишева и Зорге. На опубликованных кадрах видно, как вагон начал дымиться и искрить. Транспортное средство полностью выгорело изнутри.

Также в Кемеровской области мужчина поджег имущество соседа из личной неприязни. Жертвами пожара стали около 50 кроликов и кур, огнем уничтожены летняя кухня, сарай и три мотоцикла. Чтобы отвести от себя подозрения, поджигатель вернулся домой и пытался сжечь собственный сарай. Сотрудники МЧС успели его потушить.