Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 сентября 2025 в 10:53

Трамвай с пассажирами вспыхнул как спичка и попал на видео

В Казани загорелся трамвай с пассажирами

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Казани загорелся трамвай с пассажирами, сообщает Telegram-канал «Казань на максималках». Инцидент произошел на пересечении улиц Габишева и Рахимова Зорге. На опубликованных кадрах видно, как вагон начал дымиться и искрить. Транспортное средство полностью выгорело изнутри.

На момент возгорания внутри находились 10 человек, все они были экстренно эвакуированы. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Причины происшествия устанавливаются.

До этого жители Москвы делились видео пожара на территории делового центра «Москва-Сити». На кадрах можно увидеть черный дым, который поднимается от высоток. Он был заметен из других районов города.

Ранее в Кемеровской области мужчина поджег имущество соседа из личной неприязни. Жертвами пожара стали около 50 кроликов и кур, огнем уничтожены летняя кухня, сарай и три мотоцикла.

Тем временем появилась информация, что причиной пожара в дачном доме в Свердловской области, где погибли трое детей, стала стиральная машина. Технику замкнуло, и огонь начал быстро распространяться по помещению. Глава семьи рассказал, что первой запах дыма почувствовала его супруга. Женщина разбудила мужа, схватила грудного ребенка и выбежала на улицу. Отец успел вызволить троих детей через окно. Еще трое погибли.

происшествия
пожары
Казань
спасатели
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юноша захотел сделать красивый снимок и сорвался в пропасть
Инженер ВСУ по обслуживанию Patriot Сакун ликвидирован в Киеве
Утечка опасного для вдыхания газа произошла в российском регионе
Юрист раскрыл, сколько денег может потерять Тарасова из-за задержания
По делу о некачественных патронах допросили 38 свидетелей
Трамвай с пассажирами вспыхнул как спичка и попал на видео
Кимаковский рассказал, где ВС России практически выбили ВСУ
«У президента есть внуки»: Песков об отношении Путина к молодежному сленгу
Умер легендарный хоккеист-участник Суперсерии-1972
В России стандартизируют русскую кухню
В Москве наступило бабье лето
Погода в Москве в субботу, 6 сентября: ждать заморозки или бабье лето?
СК: Быков может оказывать давление на свидетелей по своему уголовному делу
Отцы и дети: кто с кого может требовать алименты и как их получить?
Сухогруз с пшеницей терпит бедствие на юге России
Скончалась адвокат по одному из самых громких дел 90-х годов
«Должен уйти»: родственники Кеннеди-младшего призвали его к отставке
Центр немецкой деревни превратился в руины из-за одного природного явления
Актер Илья Носков женился во второй раз
«Свято место пусто не бывает»: Песков об ушедших из России западных брендах
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту
Общество

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.