Трамвай с пассажирами вспыхнул как спичка и попал на видео

В Казани загорелся трамвай с пассажирами, сообщает Telegram-канал «Казань на максималках». Инцидент произошел на пересечении улиц Габишева и Рахимова Зорге. На опубликованных кадрах видно, как вагон начал дымиться и искрить. Транспортное средство полностью выгорело изнутри.

На момент возгорания внутри находились 10 человек, все они были экстренно эвакуированы. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Причины происшествия устанавливаются.

До этого жители Москвы делились видео пожара на территории делового центра «Москва-Сити». На кадрах можно увидеть черный дым, который поднимается от высоток. Он был заметен из других районов города.

Ранее в Кемеровской области мужчина поджег имущество соседа из личной неприязни. Жертвами пожара стали около 50 кроликов и кур, огнем уничтожены летняя кухня, сарай и три мотоцикла.

Тем временем появилась информация, что причиной пожара в дачном доме в Свердловской области, где погибли трое детей, стала стиральная машина. Технику замкнуло, и огонь начал быстро распространяться по помещению. Глава семьи рассказал, что первой запах дыма почувствовала его супруга. Женщина разбудила мужа, схватила грудного ребенка и выбежала на улицу. Отец успел вызволить троих детей через окно. Еще трое погибли.