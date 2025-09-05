Россиянин сжег у соседа три мотоцикла, кроликов и кур

Россиянин сжег у соседа три мотоцикла, кроликов и кур В Кузбассе мужчина устроил пожар у соседа из-за личной неприязни

В Кемеровской области мужчина поджег имущество соседа из личной неприязни, сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на полицию Кузбасса. Отмечается, что жертвами пожара стали около 50 кроликов и кур, огнем уничтожены летняя кухня, сарай и три мотоцикла.

По сообщению полиции, ночью в поселке Акация произошел пожар в хозяйственных постройках у дома одного из местных жителей. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место, ликвидировали возгорание и установили, что причиной пожара стал умышленный поджог. Подозреваемого вскоре задержали — им оказался 30-летний мужчина, живущий на той же улице, что и пострадавший.

Чтобы отвести от себя подозрения, поджигатель вернулся домой и пытался сжечь собственный пожар. Сотрудники МЧС успели потушить его.

Ранее в Башкирии в Октябрьском мужчина поджег автомобиль нового возлюбленного своей бывшей девушки. Инцидент произошел ночью: злоумышленник облил машину горючей жидкостью и поджег ее.