04 сентября 2025 в 10:49

В Октябрьском мужчина поджег машину парня своей бывшей девушки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Башкирии в Октябрьском мужчина поджег автомобиль нового возлюбленного своей бывшей девушки, передает пресс-служба МВД республики. Инцидент произошел ночью: злоумышленник облил машину горючей жидкостью и поджег ее.

Прибывшие на место полицейские, опросив возможных свидетелей и изучив записи с камер видеонаблюдения, вышли на след подозреваемого — 39-летнего местного жителя. <...> Мужчина признался, что мотивом стало чувство ревности: он не смог смириться с тем, что его бывшая девушка нашла нового партнера, — говорится в сообщении.

По данным источника, автомобиль полностью сгорел. Поджигатель в преступлении сознался, против него возбуждено уголовное дело. Канал также отметил, что мужчина действовал быстро: «чиркнул спичкой» и сразу скрылся. Затем на место прибыли пожарные, которые оперативно потушили огонь.

Ранее в Новосибирской области два брата подожгли собственную нарколабораторию при попытке скрыться от силовиков. В ходе задержания в доме обнаружили более 40 килограммов наркотиков и 350 литров химических реагентов. Один из братьев также оказывал сопротивление и стал фигурантом дела о посягательстве на жизнь правоохранителей.

