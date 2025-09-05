Саммит ШОС — 2025
05 сентября 2025 в 11:53

Названа причина пожара под Екатеринбургом, в котором погибли трое детей

Причиной пожара в дачном доме в Свердловской области стала стиральная машина

Причиной пожара в дачном доме в Свердловской области, где погибли трое детей, стала стиральная машина, сообщает «КП — Екатеринбург». По информации издания, технику замкнуло, и огонь начал быстро распространяться по помещению. Глава семьи рассказал, что первой запах дыма почувствовала его супруга.

Женщина разбудила мужа, схватила грудного ребенка и выбежала на улицу. Отец успел вызволить троих детей через окно. По словам мужчины, на второй этаж за остальными ребятами возвращаться было опасно, поскольку дом полностью был в огне и дыму. Сейчас выжившие дети, надышавшиеся угарным газом, находятся в больнице с мамой. От дома практически ничего не осталось.

Ранее сообщалось, что пожарные МЧС России потушили 60 квадратных метров, не допустив распространения огня на соседние строения. Позднее были обнаружены тела погибших детей. Скончались четырехлетний Толя, восьмилетний Костя и семилетняя Настя, которая только пошла в первый класс.

До этого стало известно, что в Татарстане пожар унес жизнь 52-летней женщины-инвалида. Следователи выяснили, что поджог намеренно устроил пьяный сожитель сестры погибшей. Уточняется, что злоумышленник действовал на почве личной неприязни.

пожары
Свердловская область
смерти
дети
