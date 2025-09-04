Женщина-инвалид погибла в пожаре, который устроил сожитель ее сестры

Пожар унес жизнь 52-летней женщины-инвалида в Татарстане, сообщает СУ СК России по республике. По данным ведомства, подозреваемым в убийстве общеопасным способом стал 51-летний сожитель сестры погибшей. Пожарные нашли тело женщины ночью 1 сентября в ходе тушения частного дома.

Инцидент произошел в одном из сел Лениногорского района. Подозреваемого задержали, а в ходе следственных мероприятий выяснилось, что он в состоянии алкогольного опьянения поджег веранду дома, где проживала потерпевшая, после чего скрылся. Злоумышленник действовал на почве личной неприязни, уточнили в СК.

Женщина, которая передвигалась с трудом, не смогла спастись из огня и погибла. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения подозреваемому в виде заключения под стражу. Расследование трагедии продолжается.

