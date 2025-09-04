Саммит ШОС — 2025
04 сентября 2025 в 15:44

Женщина-инвалид погибла в пожаре, который устроил сожитель ее сестры

В Татарстане пожар унес жизнь 52-летней женщины с инвалидностью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожар унес жизнь 52-летней женщины-инвалида в Татарстане, сообщает СУ СК России по республике. По данным ведомства, подозреваемым в убийстве общеопасным способом стал 51-летний сожитель сестры погибшей. Пожарные нашли тело женщины ночью 1 сентября в ходе тушения частного дома.

Инцидент произошел в одном из сел Лениногорского района. Подозреваемого задержали, а в ходе следственных мероприятий выяснилось, что он в состоянии алкогольного опьянения поджег веранду дома, где проживала потерпевшая, после чего скрылся. Злоумышленник действовал на почве личной неприязни, уточнили в СК.

Женщина, которая передвигалась с трудом, не смогла спастись из огня и погибла. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения подозреваемому в виде заключения под стражу. Расследование трагедии продолжается.

Ранее в поселке городского типа Успенка Лутугинского района ЛНР произошел пожар, который унес жизни шести человек. Огонь охватил частный жилой дом, где находились, в том числе, двое несовершеннолетних.

Россия
регионы
пожары
Татарстан
смерти
инвалиды
женщины
поджоги
