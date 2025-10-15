Минсельхоз подтвердил благоприятный прогноз по урожаю зерновых в России Минсельхоз: в России с начала 2025 года собрано более 90% урожая зерновых

С начала текущего года сбор зерна в России достиг примерно 132 млн тонн, заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства. Она уточнила, что это 91% всех площадей зерновых и бобовых культур. Министр подчеркнула, что прогноз по зерновому урожаю по итогам 2025 года сохраняется на уровне 135 млн тонн.

При этом сбор урожая производится на фоне непростых погодных условий, продолжила глава ведомства. В частности, влияет снегопад в некоторых районах Сибири и проливные дожди в Центральной России.

Мы сохраняем прогноз по зерну по итогам года на уровне 135 млн тонн в чистом весе. Что касается пшеницы, нашей основной культуры, рассчитываем на 90 млн тонн, а по зернобобовым — на абсолютный рекорд в 7 млн тонн, — сказала Лут.

При благоприятных погодных условиях ожидается рекордный урожай рапса, сои, плодов и ягод, продолжила министр. Сбор овощей в организованном секторе останется на уровне 2024 года, а картофеля увеличится на 5%. Министр выразила уверенность, что урожай 2025 года обеспечит внутренний рынок и укрепит продовольственную безопасность России по основным направлениям.

Ранее Лут рассказала, что в России начинается строительство первой теплицы для выращивания бананов. По ее словам, отечественные производители способны наладить культивирование практически любых культур, включая экзотические.