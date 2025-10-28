Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 17:49

Минсельхоз России пообещал стабильные цены на картофель

Лут заявила о достаточном урожае картофеля в России для нормальных цен

Работницы убирают некачественные клубни и посторонние элементы во время работы картофелеуборочного комплекса при сборе урожая картофеля Работницы убирают некачественные клубни и посторонние элементы во время работы картофелеуборочного комплекса при сборе урожая картофеля Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Министерство сельского хозяйства России не прогнозирует резкого роста цен на картофель в текущем сезоне, заявила глава ведомства Оксана Лут во время выступления в Государственной думе. По ее словам, урожай картофеля в организованном секторе превысит прошлогодние показатели на 300 тыс. тонн, передает ТАСС.

По овощам и картофелю увидим урожай на уровне прошлого года. По картофелю чуть выше на 300 тыс. тонн в организованном секторе, чем было в прошлом году. Ситуации с перекосами цен мы не ожидаем, урожай должен быть хороший, достаточный, — сказала Лут.

Особые успехи достигнуты в садоводческой отрасли, где ожидается рекордный сбор плодов и ягод. В соответствии с поручением президента России, к 2028 году планируется достичь полного самообеспечения страны яблоками, что является одной из приоритетных задач аграрной политики, отметила глава Минсельхоза.

Ранее Лут заявила, что с начала текущего года сбор зерна в России достиг примерно 132 млн тонн. Она уточнила, что это 91% всех площадей зерновых и бобовых культур. Министр подчеркнула, что прогноз по зерновому урожаю по итогам 2025 года сохраняется на уровне 135 млн тонн.

