17 октября 2025 в 19:25

В деле арестованного в РФ французского велосипедиста появилась новая деталь

РИА Новости: арестованный в РФ французский велосипедист Сехили признал вину

Софиан Сехили Софиан Сехили Фото: Социальные сети

Французский спортсмен Софиан Сехили, обвиняемый в незаконном пересечении государственной границы России, полностью признал свою вину, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник. По его словам, велосипедист попросил применить особый порядок разбирательства в Приморском суде.

Софиан Сехили заявил особый порядок в суде, то есть признал вину, — сказал источник.

Ранее Сехили рассказал о своей семье и выразил надежду на скорую встречу с родными. Также спортсмен записал видеообращение, в котором обратился к близким. Он добавил, что на родине его ждет возлюбленная. Велосипедист пояснил, что его тетя приболела и он хочет оказаться с ней рядом.

До этого спортсмен заявил, что поставил себе цель доехать из Лиссабона до Владивостока. По его словам, он также хотел побить мировой рекорд. Спортсмен признался, что не планировал маршрут заранее и действовал по обстоятельствам. Сехили отметил, что Владивосток стал конечной точкой только по той причине, что туда добрался предыдущий рекордсмен.

Франция
велосипедисты
суды
границы
