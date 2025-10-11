Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
11 октября 2025 в 11:58

Арестованный в РФ французский велосипедист рассказал о своем путешествии

Велосипедист Сехили: Владивосток стал финалом в путешествии до конца земли

Софиан Сехили Софиан Сехили Фото: Социальные сети

Французский велосипедист Софиан Сехили, арестованный в Приморье за незаконное пересечение границы России, поставил себе цель в путешествии из Лиссабона до Владивостока — добраться до «конца земли», передает РИА Новости. По его словам, он также старался побить мировой рекорд.

Я подумал: «Вау, это звучит как действительно очень крутое путешествие». Эта идея долгое время крутилась у меня в голове. <...> Я все откладывал это, и в этом году наконец-то все сложилось, и именно поэтому я решил наконец-то побить этот рекорд — доехать до конца земли, когда дальше уже, как говорится, ехать некуда, — поделился Сехили.

Спортсмен признался, что тщательно не планировал маршрут, предпочитая действовать по обстоятельствам. Он добавил, что Владивосток не выбирал сам — этот город стал конечной точкой лишь потому, что туда приезжал предыдущий рекордсмен. По его словам, во время подготовки он уволился с работы и полностью посвятил себя путешествию.

Сехили задержали во Владивостоке в сентябре — велосипедиста подозревают в незаконном пересечении границы. По данным следствия, мужчина пытался проехать через два контрольно-пропускных пункта, расположенных на расстоянии 200 километров друг от друга.

французы
велосипедисты
Владивосток
путешествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Власти Турции предъявили ресторанам и кафе новое требование
В Госдуме дали совет Джонсону после призыва отправить военных на Украину
«Приятная атмосфера»: экс-генсек НАТО вспомнил о встрече с Путиным
Сырский раскрыл положение ВСУ на фронте
Полуголый мужчина с топором наперевес ворвался в торговый центр
«Долги на десятилетие»: коллеги высказались о погибшем криптоинвесторе
Войска ПВО уничтожили 95 дронов ВСУ самолетного типа за 24 часа
Танкисты подтвердили эффективность новой противодроновой «медузы»
Магнитные бури сегодня, 11 октября: что завтра, мигрени, головокружение
Renault окончательно пропадут из России? Санкции, беспилотники для Украины
ВС России обрушили удары на критические для ВСУ цели
Die Zeit: Асад живет в «Москва-Сити» и часами играет в онлайн-игры
В Минобороны России озвучили суточные потери ВСУ на фронте
Один из членов семьи Усольцевых не хотел идти в поход
Звезда сериала «Вампиры средней полосы» женился на коллеге
Телефоны Samsung превращаются в «кирпич» после обновления
Рубль снова укрепляется? Курсы сегодня, 11 октября: доллар, евро и юань
Случайные свидетели нашли три трупа в машине под Иркутском
В поисках красноярской семьи Усольцевых появилась новая деталь
Москвичи резко заинтересовались новым видом туризма
Дальше
Самое популярное
Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Полкочана капусты и горстка муки — через 20 минут уже едим! Быстрый пирог с капустой! Просто — значит вкусно
Общество

Полкочана капусты и горстка муки — через 20 минут уже едим! Быстрый пирог с капустой! Просто — значит вкусно

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов
Европа

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.