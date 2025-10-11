Арестованный в РФ французский велосипедист рассказал о своем путешествии

Французский велосипедист Софиан Сехили, арестованный в Приморье за незаконное пересечение границы России, поставил себе цель в путешествии из Лиссабона до Владивостока — добраться до «конца земли», передает РИА Новости. По его словам, он также старался побить мировой рекорд.

Я подумал: «Вау, это звучит как действительно очень крутое путешествие». Эта идея долгое время крутилась у меня в голове. <...> Я все откладывал это, и в этом году наконец-то все сложилось, и именно поэтому я решил наконец-то побить этот рекорд — доехать до конца земли, когда дальше уже, как говорится, ехать некуда, — поделился Сехили.

Спортсмен признался, что тщательно не планировал маршрут, предпочитая действовать по обстоятельствам. Он добавил, что Владивосток не выбирал сам — этот город стал конечной точкой лишь потому, что туда приезжал предыдущий рекордсмен. По его словам, во время подготовки он уволился с работы и полностью посвятил себя путешествию.

Сехили задержали во Владивостоке в сентябре — велосипедиста подозревают в незаконном пересечении границы. По данным следствия, мужчина пытался проехать через два контрольно-пропускных пункта, расположенных на расстоянии 200 километров друг от друга.