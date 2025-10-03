Арестованный французский велосипедист Сехили начал учить русские слова

Французский велопутешественник Софиан Сехили, арестованный в Приморском крае, начал учить русские слова прямо в следственном изоляторе, рассказала его адвокат Алла Кушнир. По ее словам, которые приводит РИА Новости, на данный момент вместе с ним в СИЗО находятся еще три человека.

Софиан Сехили выучил несколько русских слов в СИЗО, сейчас у него больше соседей. В настоящий момент с ним еще три человека. И чтобы как-то общаться с сокамерниками, он начал потихоньку учить русские слова, — сказала Кушнир.

Сехили задержали во Владивостоке в начале сентября. Французского велопутешественника заподозрили в незаконном пересечении российской границы. Он пытался въехать через два контрольно-пропускных пункта, расположенные в 200 километрах друг от друга.

Ранее Сехили навестил почетный консул Франции. Визит дипломата состоялся в рамках оказания консульской помощи арестованному соотечественнику. Первоначально Уссурийский районный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 4 октября, однако это решение было обжаловано защитой.