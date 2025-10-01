Арестованного в Приморье француза навестил соотечественник Арестованного в Приморье велопутешественника из Франции Сехили посетил консул

Почетный консул Франции навестил велосипедиста Софиана Сехили, содержащегося в следственном изоляторе города Уссурийска Приморского края. Гражданин Франции был задержан в начале сентября по подозрению в незаконном пересечении государственной границы России, сообщила РИА Новости адвокат Алла Кушнир.

Почетный консул Франции посетила моего подзащитного, Софиана Сехили, в СИЗО в Уссурийске в рамках оказания консульской помощи, — указала она.

Визит дипломата состоялся в рамках оказания консульской помощи арестованному соотечественнику. Первоначально Уссурийский районный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 4 октября, однако это решение было обжаловано защитой.

Во вторник суд продлил срок ареста Сехили до 3 ноября, и адвокаты намерены обжаловать также это постановление. По информации председателя общественной наблюдательной комиссии Приморья Владимира Найдина, французский гражданин выражал обеспокоенность отсутствием регулярного душа и непривычным питанием в СИЗО, однако в целом условия содержания его устраивают.

Ранее сообщалось, что у Софиана возникли трудности с общением со своим адвокатом. Поскольку французский язык он не знает, общение давалось ему сложно. В связи с этим ОНК помогла ему найти нового защитника. Связь с родственниками он поддерживает через своего адвоката.