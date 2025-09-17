Французский велосипедист адаптировался к российскому СИЗО Велопутешественник Сехили не высказал жалоб на условия в СИЗО Уссурийска

Французский велопутешественник Софиан Сехили не высказывает жалоб на условия содержания в СИЗО Уссурийска, заявил ТАСС председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Приморского края Владимир Найдин. Его задержали на российско-китайской границе по подозрению в незаконном пересечении государственной границы.

Владимир Найдин рассказал, что члены ОНК посетили Софиана Сехили в изоляторе. Он содержится в двухместной камере, оснащенной двухъярусной кроватью, телевизором, чайником и необходимой посудой. По словам Найдина, питание в СИЗО хорошее, трехкратное, хотя сам велопутешественник отметил непривычность местной еды и попросил передать ему растворимый кофе. В целом жалоб от арестованного не поступало, и он не сообщал о каких-либо проблемах с администрацией изолятора.

О задержании велосипедиста стало известно 5 сентября. Французская газета Le Monde сообщила об этом, ссылаясь на публикации самого Сехили в социальных сетях. По данным издания, он дважды пытался въехать в Россию через различные контрольные пункты, расположенные на значительном расстоянии друг от друга. Информацию о задержании также подтвердили представители экстренных служб Приморья.

При этом у Софиана возникли трудности с общением со своим адвокатом. Поскольку французский язык он не знает, общение давалось ему сложно. В связи с этим ОНК помогла ему найти нового защитника. Связь с родственниками он поддерживает через своего адвоката.

Ранее стало известно, что российский этнограф Святослав Каверин намерен вернуться в Афганистан после 52 дней в СИЗО республики. Он осознает, что это произойдет минимум через два года.