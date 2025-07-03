Стало известно о встрече консула РФ с членами редакции Sputnik Азербайджан Российский консул встретился с главой редакции Sputnik Азербайджан

Глава редакции агентства Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов встретились с российским консулом, передает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье». Как сообщается, у них есть питание и необходимые лекарства.

Российский консул встретился с главой редакции Игорем Картавых и шеф-редактором Евгением Белоусовым, они обеспечены медикаментами и питанием, чувствуют себя нормально, — отметили журналисты.

Ранее стало известно, что пятерых сотрудников агентства Sputnik Азербайджан отпустили под подписку о невыезде. Уточняется, что речь о журналистах, у которых есть гражданство этой республики.

Представитель МИД России Мария Захарова также отмечала, что Баку никогда не предъявлял претензий к работе информационного агентства. По ее словам, все эти годы СМИ спокойно работало, при этом граждане Азербайджана составляли большинство сотрудников издания.

Кроме того, дипломат подчеркивала, что отношения дружбы между Москвой и Баку чрезвычайно важны. Она заявляла, что те, кто хочет испортить отношения двух стран, должны хорошо подумать о своих действиях.