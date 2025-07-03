Пятерых сотрудников Sputnik Азербайджан отпустили под подписку о невыезде

Пятерых сотрудников агентства Sputnik Азербайджан отпустили под подписку о невыезде, передает Sputnik Ближнее зарубежье. Уточняется, что речь о журналистах, у которых есть гражданство этой республики.

Всех пятерых сотрудников Sputnik Азербайджан с гражданством республики отпустили под подписку о невыезде, — говорится в сообщении.

Ранее гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев сообщил, что Sputnik Азербайджан прекращает свою работу. По словам Киселева, в стране больше нет условий для продолжения деятельности агентства.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Баку никогда не предъявлял претензий ни к офису Sputnik Азербайджан, ни к работе журналистов. Дружеские отношения между Россией и Азербайджаном чрезвычайно важны, а те, кто хотят их испортить, должны хорошенько подумать, что они делают, подчеркнула дипломат.

30 июня правоохранительные органы провели обыски в офисе российского агентства Sputnik Азербайджан, который находится в Баку. МВД республики позже сообщило, что были задержаны Игорь Картавых, который возглавляет редакцию агентства, и шеф-редактор Евгений Белоусов. В ведомстве напомнили, что в феврале 2025 года власти страны приняли решение о приостановке деятельности агентства. Возбуждено дело по «факту незаконного финансирования».