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03 июля 2025 в 18:30

Пятерых сотрудников Sputnik Азербайджан отпустили под подписку о невыезде

Фото: Мурад Оруджев/РИА Новости

Пятерых сотрудников агентства Sputnik Азербайджан отпустили под подписку о невыезде, передает Sputnik Ближнее зарубежье. Уточняется, что речь о журналистах, у которых есть гражданство этой республики.

Всех пятерых сотрудников Sputnik Азербайджан с гражданством республики отпустили под подписку о невыезде, — говорится в сообщении.

Ранее гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев сообщил, что Sputnik Азербайджан прекращает свою работу. По словам Киселева, в стране больше нет условий для продолжения деятельности агентства.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Баку никогда не предъявлял претензий ни к офису Sputnik Азербайджан, ни к работе журналистов. Дружеские отношения между Россией и Азербайджаном чрезвычайно важны, а те, кто хотят их испортить, должны хорошенько подумать, что они делают, подчеркнула дипломат.

30 июня правоохранительные органы провели обыски в офисе российского агентства Sputnik Азербайджан, который находится в Баку. МВД республики позже сообщило, что были задержаны Игорь Картавых, который возглавляет редакцию агентства, и шеф-редактор Евгений Белоусов. В ведомстве напомнили, что в феврале 2025 года власти страны приняли решение о приостановке деятельности агентства. Возбуждено дело по «факту незаконного финансирования».

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