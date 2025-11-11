Mercedes жены главреда Sputnik International Анисимова попал в ДТП

Машина марки Mercedes главного редактора Sputnik International Антона Анисимова Ольги попала в аварию, передает Telegram-канал «112». Согласно публикации канала, ДТП произошло на Ленинском проспекте в Москве.

На канале уточнили, что автомобиль мог столкнуться с китайским Jeely. Также авторы рассказали, что, предварительно, в ДТП никто не пострадал. На кадрах очевидцев видно, что в результате аварии у черной иномарки смяло капот. Также, судя по видео, на месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в результате автомобильной аварии погиб известный в Амурской области телеведущий Михаил Шамотин. По его словам, ДТП с участием журналиста произошло 30 октября. Его Toyota Lite Ace столкнулась лоб в лоб с автомобилем Toyota Hiace. Погибшему в сентябре исполнилось 45 лет. У него остались жена и двое детей.

До этого в Вольске Саратовской области 42-летняя женщина за рулем Nissan сбила 20-летнюю девушку. Авария произошла на улице Комсомольской недалеко от дома № 60. Пострадавшую доставили в больницу.