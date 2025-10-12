Арестованный в России французский велосипедист обратился к семье

Французский велосипедист Софиан Сехили, задержанный в Приморье за незаконное пересечение российской границы, рассказал РИА Новости о своей семье и выразил надежду на скорую встречу с родными. Также спортсмен записал видеообращение, в котором обратился к близким. Он добавил, что на родине его ждет возлюбленная.

Привет, Фанни, привет, мама, привет, папа, Яннис, Сабрина, все. Как дела? Я надеюсь, что через не очень долгое время прибуду, это возможно. Поэтому нужно, чтобы мы вместе верили в это, нужно сохранять надежду в это... Вот и все. Пройдет немного времени, и мы будем так счастливы, как бывали редко ранее, — заявил он.

Сехили рассказал, что у его матери восемь братьев и сестер. По его словам, родственники всегда поддерживают друг друга и стараются помогать в трудные моменты. Велосипедист добавил, что его тетя приболела и он хочет оказаться с ней рядом.

Ранее Сехили рассказал, что поставил себе цель доехать из Лиссабона до Владивостока. По его словам, он также хотел побить мировой рекорд. Спортсмен признался, что не планировал маршрут заранее и действовал по обстоятельствам. Сехили отметил, что Владивосток стал конечной точкой только по той причине, что туда добрался предыдущий рекордсмен.