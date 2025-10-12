Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
12 октября 2025 в 10:14

Арестованный в России французский велосипедист обратился к семье

Арестованный в РФ велосипедист Сехили рассчитывает на скорую встречу с близкими

Софиан Сехили Софиан Сехили Фото: Социальные сети

Французский велосипедист Софиан Сехили, задержанный в Приморье за незаконное пересечение российской границы, рассказал РИА Новости о своей семье и выразил надежду на скорую встречу с родными. Также спортсмен записал видеообращение, в котором обратился к близким. Он добавил, что на родине его ждет возлюбленная.

Привет, Фанни, привет, мама, привет, папа, Яннис, Сабрина, все. Как дела? Я надеюсь, что через не очень долгое время прибуду, это возможно. Поэтому нужно, чтобы мы вместе верили в это, нужно сохранять надежду в это... Вот и все. Пройдет немного времени, и мы будем так счастливы, как бывали редко ранее, — заявил он.

Сехили рассказал, что у его матери восемь братьев и сестер. По его словам, родственники всегда поддерживают друг друга и стараются помогать в трудные моменты. Велосипедист добавил, что его тетя приболела и он хочет оказаться с ней рядом.

Ранее Сехили рассказал, что поставил себе цель доехать из Лиссабона до Владивостока. По его словам, он также хотел побить мировой рекорд. Спортсмен признался, что не планировал маршрут заранее и действовал по обстоятельствам. Сехили отметил, что Владивосток стал конечной точкой только по той причине, что туда добрался предыдущий рекордсмен.

Приморье
аресты
велосипедисты
СИЗО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве на Дмитровском шоссе произошла авария
Солнце выбросило протуберанец совершенно неадекватных размеров
ВС России разбили иностранных наемников под Харьковом
В Польше высказали свое отношение к конфликту с Россией
Чудом выжившие после крушения лодки россиянки всю ночь плыли к берегу
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 12 октября: где сбои в РФ
Стало известно количеств жертв взрыва на американском заводе взрывчатки
Погода в Москве в воскресенье, 12 октября: дождь со снегом и заморозки?
Бойцы ВСУ решились на отважный шаг и были убиты своими же
В одном из крупных городов Украины повреждены объекты энергетики
Любимцы Московского зоопарка переехали в зимние вольеры
В районе украинского города поврежден энергообъект
А вы знаете, как готовится настоящий советский гуляш с подливой?
Экс-помощник главы Пентагона раскрыл, какие планы Запада потерпели крах
В МО Израиля назвали главную задачу после возвращения заложников
Зеленский рассмешил Запад заявлением о ПВО
Мужчина справил нужду на алтарь Святого Петра в Ватикане и попал на видео
Возьмите на карандаш: главные даты для охотников и рыбаков в 2025–2026
Запеченный батат в духовке: идеальный гарнир за 30 минут
«Он так сексуально лысеет»: экс-жена Диброва о разводе Джигана и Самойловой
Дальше
Самое популярное
Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт
Общество

Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт

Готовим самую вкусную картошку! Рецепт по-деревенски в духовке
Семья и жизнь

Готовим самую вкусную картошку! Рецепт по-деревенски в духовке

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября
Россия

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.