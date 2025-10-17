Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 23:45

Стало известно о несдержанном поведении Трампа в Анкоридже

FT: Трамп на встрече с Путиным в Анкоридже повысил голос и угрожал уйти

Владимир Путин и Дональд Трамп Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: kremlin.ru/Сергей Булкин/ ТАСС

На встрече с президентом России Владимиром Путиным в Анкоридже (Аляска) глава Белого дома Дональд Трамп несколько раз повышал на оппонента голос и грозился уйти, пишет Financial Times со ссылкой на осведомленные источники. В итоге республиканец отменил запланированный обед в расширенном составе и прервал переговоры.

Переговоры начались с «широкой трамповской улыбки», но за закрытыми дверями атмосферу трудно было назвать теплой, говорится в статье. Путин отказался прекратить огонь в зоне СВО в обмен на некоторое смягчение санкций. Он подчеркнул, что конфликт закончится только в том случае, если Киев выполнит все требования Москвы.

Российский президент в контексте разговора также упомянул несколько исторических личностей. В частности, казацкого атамана XVII века Богдана Хмельницкого, князей Рюрика и Ярослава Мудрого. Исторический экскурс застал Трампа врасплох. Он несколько раз повысил голос, а затем и вовсе пригрозил уйти. Президент США все-таки прервал переговоры и отменил обед, на котором делегации стран должны были обсуждать сотрудничество в сфере экономики.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что благодаря саммиту президентов России и США у сторон появилась возможность понять друг друга. Он уточнил, что встреча не была прорывом в отношениях стран. Министр напомнил, что тему неоднократно поднимал Путин, в том числе в ходе поездки в Душанбе. Тогда президент подытожил, что стороны после саммита на Аляске на основе договоренностей могут сделать множество шагов, добавил глава МИД.

