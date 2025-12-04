Раскрыт оглушительный эффект коррупционных скандалов в ЕС и Киеве Журналист Джей счел ударом для стран Запада коррупционные скандалы в ЕС и Киеве

Коррупционный скандал вокруг окружения президента Украины Владимира Зеленского и ареста в Бельгии экс-главы евродипломатии Федерики Могерини стал ударом по сторонникам продолжения поддержки Киева, заявил британский журналист Мартин Джей в статье для Strategic Culture. По его словам, под сомнение попали планы тех, кто рассчитывал и дальше вести «бизнес, связанный с отмыванием денег и торговлей оружием», за счет средств западных налогоплательщиков.

Для тех, кто надеялся, что нынешний коррупционный скандал на Украине с участием близких соратников Зеленского уляжется, <…> новость об аресте Федерики Могерини в Бельгии, должно быть, стала ударом, — подчеркнул Джей.

Журналист отметил, что задержание Могерини произошло в крайне невыгодный момент для ЕС и его лидеров, которые продолжали «цепляться» за надежду на улучшение позиции Киева. Он утверждает, что президент США Дональд Трамп поощряет публикации о коррупции на Украине, тем самым фактически признавая масштаб хищений.

По словам Джея, скандал в Брюсселе высветил собственные коррупционные проблемы ЕС. По его мнению, многие европейцы до сих пор не связывали расследования в бельгийской столице с «массовым отмыванием денег», которым занимается команда Зеленского за счет финансовой помощи стран объединения.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что наличие единых коррупционных связей между киевскими властями и руководством Евросоюза во многом объясняет пассивность международных структур по борьбе с коррупцией вокруг «дела Миндича». По ее словам, это касается «кровавых денег» и нелегального оборота оружия.