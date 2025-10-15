Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 18:15

Лавров назвал истинное значение саммита на Аляске

Лавров: саммит на Аляске был возможностью для России и США понять друг друга

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Благодаря саммиту президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа у сторон появилась возможность понять друг друга, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. В интервью «Коммерсанту» он уточнил, что встреча не была прорывом в отношениях стран.

Не скажу, что это (саммит на Аляске — NEWS.ru) был прорыв. Это была продолжительная беседа, нацеленная на то, чтобы понять друг друга, — подчеркнул Лавров.

Министр напомнил, что тему неоднократно поднимал Путин, в том числе в ходе поездки в Душанбе. Тогда президент подытожил, что стороны после саммита на Аляске на основе договоренностей могут сделать множество шагов, добавил глава МИД.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов посоветовал Трампу прислушаться к Путину для достижения мира в украинском кризисе. Так он отреагировал на заявление американского лидера о возможном предоставлении Украине дальнобойных ракет.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что пока нет конкретных соглашений о телефонном разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа. Однако он подчеркнул, что при необходимости контакт может быть установлен оперативно.

