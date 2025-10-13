Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 18:48

Картаполов посоветовал Трампу почаще звонить Путину

Картаполов: Трампу стоит прислушиваться к Путину для мира на Украине

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Global Look Press

Для достижения мира в российско-украинском конфликте президенту США Дональду Трампу стоит прислушаться к позиции президента России Владимира Путина, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Так он отреагировал на заявление американского лидера о возможном предоставлении Украине дальнобойных ракет, передает RTVI.

Совет господину Трампу почаще звонить Владимиру Владимировичу Путину, и тогда он будет знать, что ему нужно делать, когда и как, — прокомментировал Картаполов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что пока нет конкретных соглашений о телефонном разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа. Однако он подчеркнул, что при необходимости контакт может быть установлен оперативно.

До этого представитель Кремля заявил, что встреча Путина и Трампа в ближайшее время не планируется. По его словам, диалог между Москвой и Вашингтоном активно продолжается по различным каналам связи. Последняя встреча двух лидеров состоялась 15 августа на Аляске.

Дональд Трамп
Владимир Путин
разговоры
украинский конфликт
