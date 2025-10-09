Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 октября 2025 в 11:28

В Кремле рассказали, как скоро планируется встреча Путина и Трампа

Песков: встреча Путина и Трампа пока не планируется

Владимир Путин и Дональд Трамп Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: kremlin.ru

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не планируется, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Последний раз лидеры двух государств виделись 15 августа на Аляске, передает ТАСС.

Вопрос на повестке дня сейчас не стоит, — сказал Песков.

Ранее представитель Кремля заявил, что Путин ценит конструктивные отношения с Трампом. Он отметил, что российский лидер особенно отмечает возможность откровенного обсуждения острых вопросов. Песков добавил, что Путин и Трамп сохраняют заинтересованность и открытость в поиске решения по украинскому вопросу.

До этого Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине осложняется личной ненавистью между Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским. Глава Белого дома отметил, что, несмотря на хорошие отношения с российским лидером, ситуация остается сложной.

В свою очередь Путин заявлял о готовности принять Зеленского в Москве. Однако украинский президент отметил, что готов встретиться с Путиным где угодно, кроме России.

