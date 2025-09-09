Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 сентября 2025 в 20:17

Трамп внезапно заговорил о ненависти между Путиным и Зеленским

Трамп: урегулированию на Украине мешает ненависть между Путиным и Зеленским

Дональд Трамп

Урегулирование конфликта на Украине осложнилось из-за президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского, заявил глава Белого дома Дональд Трамп в эфире радиостанции WABC. Причиной он назвал ненависть между главами государств.

Я говорил: этот конфликт должен стать самым простым из всех, поскольку я прекрасно лажу с Владимиром Путиным. Однако ситуация сложная, поскольку между ним и Владимиром Зеленским много ненависти, очень много, — отметил Трамп.

Ранее Путин заявил о готовности принять Зеленского в Москве. Однако украинский президент отметил, что готов встретиться с Путиным где угодно, кроме России. По его словам, речь идет о переговорах как в двустороннем, так и в трехстороннем формате.

Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет между тем предположил, что отказ украинского лидера приехать в Москву свидетельствует о его слабости и неспособности договариваться. По словам члена комитета по безопасности, Зеленский сейчас ведет себя как нашкодивший кот, спрятавшийся в кусты и боящийся посмотреть в глаза людям.

