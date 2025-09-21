Песков емким словом описал отношения Путина и Трампа Песков заявил, что Путин ценит конструктивные отношения с Трампом

Президент РФ Владимир Путин ценит конструктивные отношения с главой США Дональдом Трампом, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, российский лидер особенно отмечает возможность откровенного обсуждения острых вопросов.

Путин ценит те конструктивные отношения, которые у него сложились с президентом Трампом. Путин ценит возможность открыто обсуждать самые острые насущные проблемы, — отметил пресс-секретарь российского президента.

Песков добавил, что Путин и Трамп сохраняют заинтересованность и открытость в поиске решения по украинскому вопросу. Между тем, подчеркнул он, европейские страны придерживаются принципа продолжения конфликта и принуждают к этому президента Украины Владимира Зеленского.

Представитель Кремля также объяснил, что Великобритания является одним из лидеров лагеря сторонников войны. Он также допустил, что Трампу во время визита в Лондон могли подробно рассказать о намерении продолжать давление на Россию и усиливать санкции.