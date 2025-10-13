В Кремле высказались о разговоре Путина и Трампа Песков: четких договоренностей о телефонном разговоре Путина и Трампа пока нет

Четких договоренностей о телефонном разговоре президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом пока нет, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков на брифинге. По его словам, которые передает ТАСС, при необходимости контакт между главами стран будет быстро налажен.

Пока каких-то четких договоренностей о телефонном разговоре нет. Как только они появятся, разговор состоится. Существует много возможностей для весьма оперативной организации такого разговора, — сказал он.

Ранее представитель Кремля сообщил, что встреча Путина и Трампа пока не входит в планы сторон. По его словам, диалог между Москвой и Вашингтоном продолжается по различным каналам. Последний раз политические лидеры виделись 15 августа на Аляске.

До этого политолог-американист Константин Блохин рассказал, что глава Белого дома может инициировать встречу с президентом России в случае полного разгрома ВСУ. Эксперт объяснил, что американский лидер дистанцировался от переговоров, опасаясь давления со стороны стран, поддерживающих Украину.