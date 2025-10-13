Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
13 октября 2025 в 12:43

В Кремле высказались о разговоре Путина и Трампа

Песков: четких договоренностей о телефонном разговоре Путина и Трампа пока нет

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Четких договоренностей о телефонном разговоре президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом пока нет, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков на брифинге. По его словам, которые передает ТАСС, при необходимости контакт между главами стран будет быстро налажен.

Пока каких-то четких договоренностей о телефонном разговоре нет. Как только они появятся, разговор состоится. Существует много возможностей для весьма оперативной организации такого разговора, — сказал он.

Ранее представитель Кремля сообщил, что встреча Путина и Трампа пока не входит в планы сторон. По его словам, диалог между Москвой и Вашингтоном продолжается по различным каналам. Последний раз политические лидеры виделись 15 августа на Аляске.

До этого политолог-американист Константин Блохин рассказал, что глава Белого дома может инициировать встречу с президентом России в случае полного разгрома ВСУ. Эксперт объяснил, что американский лидер дистанцировался от переговоров, опасаясь давления со стороны стран, поддерживающих Украину.

Дмитрий Песков
Дональд Трамп
Владимир Путин
разговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Его решение надо уважать»: Булыкин об отказе Хайкина играть за Россию
Пожар в Феодосии, теракт в Москве, удар по своим: ВСУ атакуют РФ 13 октября
«Миша, маму убивают!»: Ирина Круг рассказала о ночи, когда лишилась мужа
Раскрыты подробности отношений Лопес и Аффлека после воссоединения
Суд продлил домашний арест главному редактору Baza
Врач дала советы, как эффективно защититься в сезон ОРВИ
На севере Москвы загорелось здание редакции СМИ
На севере Москвы загорелось здание с редакциями СМИ
В Кремле ответили на депортацию россиян из Латвии
Политолог раскрыл, на что Трамп может «обменять» поставки Tomahawk Украине
На Камчатке эксгибиционист показал половые органы девочке-подростку
Психиатр дала советы, что делать при детской осенней депрессии
Лавров рассказал об отношении властей Сирии к российским военным базам
Госдума увеличит срок кредитных каникул для семей с детьми
ВС России освободили село в Харьковской области
Рубль усиливает позиции? Курсы сегодня, 13 октября: доллар, евро и юань
Генсек ООН обратился к Израилю и ХАМАС
В Кремле раскрыли, знают ли в США о паузе в переговорах России и Украины
В Госдуме объяснили увеличение лимита для кредитов МФО до 15 млн рублей
В Минобороны раскрыли подробности захода ВС России в Димитров
Дальше
Самое популярное
Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике
Общество

Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике

«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности
Россия

«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности

Бросьте семена, притопчите ногами и забудьте до весны: уже в июне вырастет ковер цветов
Общество

Бросьте семена, притопчите ногами и забудьте до весны: уже в июне вырастет ковер цветов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.