09 октября 2025 в 13:26

Названо главное условие для новых переговоров Путина с Трампом

Политолог Блохин: Трамп захочет встречи с Путиным в случае полного разгрома ВСУ

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shawn Thew/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава Белого дома Дональд Трамп может инициировать встречу с президентом России Владимиром Путиным в случае полного разгрома ВСУ, заявил NEWS.ru политолог-американист, научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. По его словам, американский лидер дистанцировался от переговоров, опасаясь давления со стороны стран, поддерживающих Украину.

Понятно, что все переговоры пробуксовывают, они полностью остановились. Украина созреет к общению, когда будет находиться на грани полного стратегического поражения. Тогда могут состояться и переговоры Путина с Трампом, потому что Вашингтон захочет спасать Киев. Это можно сделать только с помощью диалога, чтобы затормозить продвижение российских войск и остановить военные действия. То есть, когда киевский режим будет на грани разгрома, — отметил Блохин.

Он отметил, что процесс мирных переговоров был сорван из-за сообщений о беспилотниках в европейских странах, которые якобы запускает Россия. На этом фоне, по словам политолога, ни Европа, ни Украина не стремятся к миру, стабилизации или даже временной заморозке конфликта.

Кроме того, соотношение сил не в пользу сторонников нормализации отношений с Россией: их на Западе можно пересчитать по пальцам одной руки. По сути, мы получаем русофобский Конгресс в США, значительную часть Республиканской партии, демократов — это американские элиты, глубинное государство. Плюс тех же взглядов придерживаются евробюрократы и Украина. То есть Трамп в меньшинстве. И он не хочет сопротивляться такому давлению, подставляя себя, — добавил Блохин.

Политолог подчеркнул, что сейчас только действия российских военных на передовой могут стимулировать переговоры. По его мнению, России следует продолжать специальную военную операцию и не обращать внимания на заявления политиков, включая главу Белого дома.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что встреча Путина и Трампа пока не входит в планы сторон. Последний раз политические лидеры виделись 15 августа на Аляске.

США
Россия
Дональд Трамп
Владимир Путин
