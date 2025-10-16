Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
16 октября 2025 в 08:52

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Белорусские калачи с яблоками — это больше чем просто выпечка, это часть народной кулинарной традиции. В деревнях их готовили к большим праздникам, наделяя почти сакральным смыслом формы в виде солнца с открытым центром. Уникальность такого калача в его конструкции: сочная яблочная начинка не прячется внутрь, а размещается прямо в углублении из полосок теста, пропекаясь вместе с ним. В результате хлебная основа остается невероятно пышной и воздушной, а яблоки томятся, становясь мягкими и ароматными, пропитывая булку легким фруктовым ароматом.

Приготовление:

Для теста вам понадобится: 500 мл теплого молока, 100 г растопленного сливочного масла, 2 яйца, 100 г сахара, 1 ч. л. соли, 11 г сухих дрожжей и около 900 г муки. Для начинки: 3–4 кисло-сладких яблока, 50 г сахара и корица по вкусу. Сначала приготовьте опару: смешайте теплое молоко, дрожжи и столовую ложку сахара с половиной муки, оставьте на 20 минут. Затем в опару добавьте яйца, масло, соль, оставшийся сахар и постепенно введите муку, вымешивая мягкое тесто. Оставьте его подходить в тепле на 1–1,5 часа. Яблоки очистите и нарежьте мелкими кубиками. Обомните тесто и разделите на части. Каждую раскатайте в круг, сделайте надрезы крест-накрест от центра, оставив середину нетронутой. В центр выложите яблочную начинку и заплетите лучи, формируя калач. Дайте постоять 20 минут, смажьте желтком и выпекайте при 180 °C около 25 минут до золотистого цвета.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.

Читайте также
Пищевую пленку клею на окно — всю зиму не нарадуюсь своей хитрости: гениальный лайфхак для дома
Общество
Пищевую пленку клею на окно — всю зиму не нарадуюсь своей хитрости: гениальный лайфхак для дома
Об этой привычке Сталина в еде знали только верные соратники: съедал лишь кусочек
Общество
Об этой привычке Сталина в еде знали только верные соратники: съедал лишь кусочек
Не знала, что яблоки с лавашом могут быть такими вкусными: обалденный штрудель без возни с тестом
Общество
Не знала, что яблоки с лавашом могут быть такими вкусными: обалденный штрудель без возни с тестом
Я сделала такие сырники, что обалдели все! Копеечная добавка — и шедевр готов. А подаем с жареными яблоками с корицей
Общество
Я сделала такие сырники, что обалдели все! Копеечная добавка — и шедевр готов. А подаем с жареными яблоками с корицей
Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще
Общество
Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще
рецепты
яблоки
кулинария
завтраки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог рассказала о синдроме второй молодости
Врач в Шотландии искалечил 200 человек и получал огромную пенсию 11 лет
Известная сеть 7-Eleven может открыть свои магазины в России
Водитель экскаватора случайно откопал более сотни человеческих костей
Промышленное строительство нового поколения: стандарты, ошибки, практика
Ведущая премии «Все Цвета Джаза» раскрыла, за кого болеет из участников
Эксперт назвал размер пособия по беременности и родам в 2026 году
На RT показали фильм о слепых ветеранах СВО
Путин ратифицирует договор о стратегическом партнерстве с Венесуэлой
В Индонезии произошло сильное землетрясение
Индийский дипломат ответил на заявления Трампа о российской нефти
Сбой произошел в работе петербургского метро
Россиян предупредили о фейках про запрет выезда за границу для мужчин
ВСУ собираются бросить бывших заключенных в наступление
Лихорадка чикунгунья добралась до популярного у россиян островного курорта
В США назвали причину крушения батискафа «Титан» в 2023 году
В Geely объяснили, почему в России ломаются их моторы
Бортников рассказал, кто стоит за инцидентами с БПЛА над Европой
Центробанк оценил состояние рынка жилья
Глава ФСБ раскрыл, кто выдал Зеленскому карт-бланш на фашистскую диктатуру
Дальше
Самое популярное
Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно
Общество

Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно

Теперь крабовые палочки готовлю только так: сырно-чесночная вкуснятина на закуску
Общество

Теперь крабовые палочки готовлю только так: сырно-чесночная вкуснятина на закуску

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.