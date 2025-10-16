Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски

Белорусские калачи с яблоками — это больше чем просто выпечка, это часть народной кулинарной традиции. В деревнях их готовили к большим праздникам, наделяя почти сакральным смыслом формы в виде солнца с открытым центром. Уникальность такого калача в его конструкции: сочная яблочная начинка не прячется внутрь, а размещается прямо в углублении из полосок теста, пропекаясь вместе с ним. В результате хлебная основа остается невероятно пышной и воздушной, а яблоки томятся, становясь мягкими и ароматными, пропитывая булку легким фруктовым ароматом.

Приготовление:

Для теста вам понадобится: 500 мл теплого молока, 100 г растопленного сливочного масла, 2 яйца, 100 г сахара, 1 ч. л. соли, 11 г сухих дрожжей и около 900 г муки. Для начинки: 3–4 кисло-сладких яблока, 50 г сахара и корица по вкусу. Сначала приготовьте опару: смешайте теплое молоко, дрожжи и столовую ложку сахара с половиной муки, оставьте на 20 минут. Затем в опару добавьте яйца, масло, соль, оставшийся сахар и постепенно введите муку, вымешивая мягкое тесто. Оставьте его подходить в тепле на 1–1,5 часа. Яблоки очистите и нарежьте мелкими кубиками. Обомните тесто и разделите на части. Каждую раскатайте в круг, сделайте надрезы крест-накрест от центра, оставив середину нетронутой. В центр выложите яблочную начинку и заплетите лучи, формируя калач. Дайте постоять 20 минут, смажьте желтком и выпекайте при 180 °C около 25 минут до золотистого цвета.

