Я сделала такие сырники, что обалдели все! Копеечная добавка и шедевр готов. А подаем с жареными яблоками с корицей

Я сделала такие сырники, что обалдели все! Копеечная добавка и шедевр готов. А подаем с жареными яблоками с корицей

Я сделала такие сырники, что обалдели все! Копеечная добавка и шедевр готов. А подаем с жареными яблоками с корицей! Эти сырники — не просто завтрак, а настоящее лакомство! Нежные, с лёгким кокосовым ароматом и золотистой корочкой, они прекрасно сочетаются с тёплыми карамелизированными яблоками, пропитанными корицей и сахаром. Такой десерт подарит уют даже в самый хмурый день и напомнит о лете в каждом кусочке.

Ингредиенты

Творог — 400 г

Яйцо — 1 шт.

Сахар — 2 ст. л.

Кокосовая стружка — 3 ст. л.

Мука — 2–3 ст. л. (плюс немного для обсыпки)

Ваниль — по вкусу

Щепотка соли

Масло растительное — для жарки

Для яблочной начинки

Яблоки — 2 шт.

Сахар — 1,5 ст. л.

Корица — ½ ч. л.

Масло сливочное — 1 ст. л.

Приготовление

В глубокой миске разомните творог вилкой или пробейте блендером до однородности. Добавьте яйцо, сахар, щепотку соли, ваниль и кокосовую стружку. Перемешайте, затем постепенно всыпьте муку — масса должна получиться мягкой, но не липкой. Сформируйте сырники, слегка обваляйте их в муке. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и обжарьте сырники на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон. Затем убавьте огонь, накройте крышкой и готовьте ещё 3–4 минуты, чтобы внутри они стали нежными. Для начинки очистите яблоки от кожуры, нарежьте дольками. На сковороде растопите сливочное масло, добавьте яблоки, посыпьте сахаром и корицей. Обжаривайте, пока дольки не станут мягкими и карамелизованными. Подавайте горячие сырники с ложкой жареных яблок сверху или рядом, полейте сиропом, который останется после обжарки.

Ранее мы готовили горячие бутерброды с крабовыми палочками. Вкуснятина на завтрак или перекус.