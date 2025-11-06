Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
06 ноября 2025 в 18:56

Названа причина задержания водителя Анджелины Джоли на Украине

ВСУ: водитель Анджелины Джоли был задержан из-за отсутствия документов учета

Анджелина Джоли Анджелина Джоли Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Водителя и охранника голливудской актрисы Анджелины Джоли, который сопровождал ее во время поездки по Украине, задержали из-за отсутствия у него необходимых документов воинского учета, передает «Страна.ua» со ссылкой на заявление пресс-службы Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Медицинская комиссия пришла к выводу, что мужчина может служить только в тылу.

Во время проверки выяснили, что он является офицером запаса, подтвержденных оснований для отсрочки от мобилизации не имеет, — прокомментировали в ВСУ.

Ранее сообщалось, что Джоли посетила Николаевский ТЦК после мобилизации ее охранника. Два автомобиля с Джоли были остановлены на блокпосту при въезде в Южноукраинск из-за проблем с документами у мужчины в машине. Охранник заявил, что сопровождает «важного человека», но его забрали в военкомат. Джоли лично отправилась в ТЦК, чтобы освободить его.

До этого сообщалось, что поездку актрисы профинансировала международная НПО Legacy of War Foundation, сотрудничающая с украинским ЛГБТ-движением (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Джоли побывала в Николаеве и Херсоне и встретилась с медперсоналом, семьями и волонтерами.

Украина
задержания
Анджелина Джоли
охранники
ТЦК
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Скоропостижно скончался худрук ансамбля «Светилен»
Закон о тишине в Ростовской области: что нужно знать
В Раде прокомментировали слова Лукашенко об украинцах
Еще один рекорд пал: Овечкин забил 900-й гол в НХЛ, кто поздравил Великого
Кравцов сообщил о планах обновить 900 спортивных залов по всей России
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2025 году
Военэксперт раскрыл особенность дальнобойных планирующих бомб ВС РФ
Бизнесмена Фомина из Пензы подозревают в мошенничестве на 65 млн рублей
Мужчина нашел необычный способ экономии 21 тыс. рублей в месяц
Волгоград: штрафы за парковку и способы их оспорить
«Ядерный» ответ США, смертельная атака под Волгоградом: что будет дальше
Слуцкая оценила перспективы Камила Валиевой после возращения в спорт
Россия может провести чемпионат мира по водным видам спорта
«Только бы деньги содрать»: Путин обратил внимание на поборы с родителей
«До резни недалеко»: раскрыто отношение к украинским беженцам в Польше
«Понадобилась перестрелка»: как помирились Ким и Бакальчук, Wildberries
В Молдавии отказались от групп дружбы с Россией и Белоруссией
На двух депутатов АдГ завели дело о мошенничестве
Дальше
Самое популярное
Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Потеря Красноармейска и разведчики в плену: успехи ВС РФ к утру 5 ноября
Россия

Потеря Красноармейска и разведчики в плену: успехи ВС РФ к утру 5 ноября

Все смешиваю за 5 минут — и в духовку: обалденная курочка с овощами в рукаве — готовится сама, вы отдыхаете
Общество

Все смешиваю за 5 минут — и в духовку: обалденная курочка с овощами в рукаве — готовится сама, вы отдыхаете

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.