Названа причина задержания водителя Анджелины Джоли на Украине

Водителя и охранника голливудской актрисы Анджелины Джоли, который сопровождал ее во время поездки по Украине, задержали из-за отсутствия у него необходимых документов воинского учета, передает «Страна.ua» со ссылкой на заявление пресс-службы Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Медицинская комиссия пришла к выводу, что мужчина может служить только в тылу.

Во время проверки выяснили, что он является офицером запаса, подтвержденных оснований для отсрочки от мобилизации не имеет, — прокомментировали в ВСУ.

Ранее сообщалось, что Джоли посетила Николаевский ТЦК после мобилизации ее охранника. Два автомобиля с Джоли были остановлены на блокпосту при въезде в Южноукраинск из-за проблем с документами у мужчины в машине. Охранник заявил, что сопровождает «важного человека», но его забрали в военкомат. Джоли лично отправилась в ТЦК, чтобы освободить его.

До этого сообщалось, что поездку актрисы профинансировала международная НПО Legacy of War Foundation, сотрудничающая с украинским ЛГБТ-движением (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Джоли побывала в Николаеве и Херсоне и встретилась с медперсоналом, семьями и волонтерами.