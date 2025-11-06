Кладовщик с малолетства насиловал сестренку: девочка сдала педофила медикам

Брат насиловал свою младшую сестру с момента, когда ей исполнилось шесть лет. О происходящем девочка смогла рассказать только медикам, которые прибыли в школу из-за ее нервного срыва. NEWS.ru рассказывает историю из Екатеринбурга.

Сломалась на уроке

В одном из районов Екатеринбурга школьница вдруг «сломалась» прямо на уроке. Это случилось 31 октября. У 14-летней девочки резко ухудшилось состояние: ее увезли в больницу с признаками тяжелого психологического стресса, пишет «КП-Екатеринбург».

Врачи, поговорив с ней наедине, услышали истории о многолетнем насилии. Оказалось, что с 2017 по 2023 год девочку растлевали. И злоумышленником оказался ее старший брат.

В школе отмечали, что девочку и ее брата воспитывала мать, внешне семья не вызывала подозрений.

«Изучал анатомию»

Уже вечером того же дня в их квартиру пришли полицейские — сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних и уголовного розыска.

22-летний Антон, работавший кладовщиком, не стал отпираться. Он сознался в содеянном и даже попытался объяснить свои поступки странным образом: якобы хотел «изучить анатомию женского тела».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера с применением насилия к несовершеннолетней). Санкция статьи предполагает от 12 до 20 лет лишения свободы.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

2 ноября суд избрал меру пресечения: Антона поместили под стражу до 30 декабря. Пресс-служба Железнодорожного районного суда подтвердила эту информацию, а региональное управление Следственного комитета от комментариев отказалось.

«Я пока перевариваю»

Мать пострадавшей девочки в комментарии журналистам заявила, что пока не может подобрать слов, чтобы прокомментировать происходящее. При этом она заверила, что не подозревала о насилии, происходящем за ее спиной.

«Я пока еще перевариваю все это. Не подозревала, что это происходило в семье. Дочь сейчас в больнице находится. Сын теперь в СИЗО-1», — заявила женщина.

Учитывая, что последний эпизод произошел в 2023 году, для доказательной базы следствию придется искать свидетелей происшествия. ДНК-экспертиза вряд ли сможет подтвердить факты насилия спустя столько времени, а признательные показания сами по себе не позволяют приговорить преступника к наказанию. Также пострадавшей школьнице предстоит пройти ряд медицинских обследований, в том числе психолого-психиатрическую экспертизу.

Читайте также:

Умолял лечить, а не казнить: школьник-убийца возбуждался, когда душил детей

Прострелили ноги и дали покурить: военная полиция поймала рецидивиста

Жил в США, параноил и плакался жене: кто убил миссис Бурятия — 2024?

«Чтоб не отправили к петухам»: мигранты отнимают бизнес ради брата-педофила

Труп в ковре около подъезда: что известно об инциденте в Магнитогорске

Каннибализм улучшает потенцию: почему Чикатило решил есть своих жертв