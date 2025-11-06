Путин выступил за усиление защиты персональных данных спортсменов

Необходимо надежно защищать персональные данные всех, кто занимается спортом, заявил на заседании Совета по физической культуре и спорту президент России Владимир Путин. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, новые подходы в сфере детско-юношеского спорта должны найти отражение и в сервисах государственных информационных систем.

По мнению Путина, они должны включать не только данные о тех, кто регулярно занимается физкультурой, но и сведения о состоянии здоровья, динамике показателей и рекомендациях по нагрузке. Президент добавил, что в сервисы также необходимо включить информацию о квалификации человека и разрешительных документах.

Доступ к такой персональной информации, безусловно, должен быть ограничен, информация должна быть защищена, и она должна находиться в распоряжении только тех, кто имеет доступ к такой информации, — отметил глава государства.

Ранее Путин заявил, что почти 94% детей в России занимаются спортом. По словам президента, власти заинтересованы в вовлечении в спорт подрастающего поколения. Путин также добавил, что ценности и ориентиры, заложенные в юном возрасте, зачастую определяют всю дальнейшую жизнь человека.