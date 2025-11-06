Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 18:45

Путин дал поручение по стратегии развития спортивной медицины

Путин поручил утвердить стратегию развития спортивной медицины до 2030 года

Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию физической культуры и спорта Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию физической культуры и спорта Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину, ФМБА и регионам утвердить стратегию развития спортивной медицины в стране до 2030 года. Глава государства сообщил об этом в ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта.

Прошу заняться ее (стратегии. — NEWS.ru) формированием правительству, Федеральному медико-биологическому агентству, ну и конечно, регионам. Новые подходы в сфере детско-юношеского спорта должны найти отражение и в сервисах наших государственных информационных систем, — подчеркнул лидер.

Путин добавил, что такие системы призваны содержать не только данные о тех, кто регулярно занимается физкультурой, но и о динамике их здоровья, рекомендации по объемам и качеству нагрузки. Доступ к такой персональной информации, отметил президент, должен быть ограничен, а информация — защищена.

Ранее Путин заявил, что почти 94% детей в России занимаются спортом. По словам президента, власти заинтересованы в вовлечении в спорт подрастающего поколения. Путин также добавил, что ценности и ориентиры, заложенные в юном возрасте, зачастую определяют всю дальнейшую жизнь человека.

