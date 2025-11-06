Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 15:00

Омлет и яичница в прошлом — делаю обалденный скрамбл: воздушный, с разными начинками и за 7 минут

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Омлет и яичница в прошлом — делаю обалденный скрамбл: воздушный, с разными начинками и за 7 минут. Откройте для себя новую грань завтрака — нежный скрамбл с шампиньонами. Это блюдо одинаково хорошо и на завтрак, и на поздний ужин.

Ингредиенты: яйца (3 шт.), шампиньоны (150 г), сливки (2 ст. л.), сливочное масло (10 г), соль, перец и специи по вкусу.

Шампиньоны мелко нарежьте и обжарьте на сливочном масле до золотистого цвета, посолите и поперчите. В отдельной миске взбейте яйца с небольшим количеством сливок и щепоткой соли. Вылейте яичную смесь на сковороду с шампиньонами и непрерывно мешайте деревянной лопаткой, активно перемещая массу по дну.

Когда яйца начнут схватываться, перестаньте мешать и дайте им немного отдохнуть. Затем снова активно перемешайте, повторяя цикл до полной готовности. Получится нежный, пушистый скрамбл с выраженным вкусом грибов.

Дополнить блюдо можно свежей зеленью, ломтиками авокадо или кусочками ветчины. Скрамбл — прекрасная альтернатива привычному завтраку, он подарит вам ощущение свежести и легкость на весь день.

Ранее мы готовили копчено-крабовую яичницу на завтрак. Обалденно вкусно и просто — так вы точно не готовили.

