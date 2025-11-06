Тела родителей четверых детей нашли рядом с тестом на беременность Многодетная пара из Великобритании умерла от передозировки наркотиками

В Великобритании 42-летний мужчина и его 32-летняя супруга были найдены мертвыми на полу рядом с положительным тестом на беременность и принадлежностями для употребления наркотиков, сообщает Mirror. Пару, прожившую вместе 17 лет и воспитывавшую четверых детей, нашла мать мужчины.

В материале говорится, что судебно-медицинская экспертиза подтвердила наступление смерти в результате передозировки запрещенными веществами. Судмедэксперт отметила невозможность определить, кто из пары умер первым.

Мать погибшего рассказала на суде, что ее сын был заядлым наркоманом и сидел в тюрьме с 16 лет. По ее словам, пара вернулась домой вечером накануне смерти, не поприветствовав женщину, и поднялась в спальню. На следующее утро их обнаружили без признаков жизни.

Ранее сообщалось, что мальчик из Санкт-Петербурга вернулся домой с прогулки и обнаружил тела мертвых родителей. Предполагается, что смерть наступила в результате передозировки. Правоохранители возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум лицам.