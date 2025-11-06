Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 20:24

Мужчина купил 12-летнюю девочку и заставил заниматься проституцией

Полиция Японии арестовала хозяина массажного салона, купившего 12-летнюю девочку

Полиция Токио арестовала 51-летнего жителя города Тефу, который купил 12-летнюю девочку из Таиланда и заставлял ее заниматься проституцией, сообщает The Japan News. По информации источника, девочка приехала в Японию с матерью в июне по 15-дневной визе, после чего мать исчезла, оставив ребенка в заведении мужчины.

В материале говорится, что подозреваемый содержал девочку в своем салоне, где она спала на кухне и была вынуждена оказывать сексуальные услуги клиентам. В сентябре пострадавшая самостоятельно обратилась в иммиграционную службу Токио, после чего была помещена под защиту властей.

По словам девочки, мать приказала ей ждать в салоне и работать до ее возвращения. Ребенок рассказала, что хотела вернуться домой, но терпела из-за страха за выживание семьи.

Ранее стало известно, что в Мьянме уничтожили скандальный мошеннический кол-центр, где держали в рабстве туристов из разных стран. Базу аферистов взорвали во время совместного рейда с армией Таиланда. Во время операции удалось освободить порядка 3500 женщин и мужчин из Китая, Вьетнама, Камеруна и стран СНГ, часть заложников числилась в списках продажи на органы.

