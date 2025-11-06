Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 20:00

Мужчина нашел необычный способ экономии 21 тыс. рублей в месяц

Metro: в Великобритании мужчина занялся собирательством и экономит $260 в месяц

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шеф-повар из Бристоля, Льюис Пиду, ежемесячно экономит около $260 (21 тыс. рублей), собирая в лесу крапиву, грибы и одуванчики, передает Metro. По его словам, в весенний период, когда природа особенно щедра, эта сумма достигает $260, а в холодное время года снижается до $160 (13 тыс. рублей).

Льюис начал заниматься собирательством около 20-ти лет назад. Примерно 20% его повседневного рациона составляют дикие ингредиенты. Среди его кулинарных экспериментов можно выделить такие необычные блюда, как пакора из крапивы, блинчики из желудей и карри с нутом и крапивой.

Пиду утверждает, что собирательство является не только увлечением, но и важным элементом наследия, переданным нам предками. Однако он подчеркивает необходимость ответственного подхода и указывает на то, что главная проблема заключается не в самом сборе дикорастущих растений, а в разрушении диких природных территорий.

Ранее консультант по личным финансам Александр Патешман дал несколько советов одиноким жителям России по экономии на продуктах. По его мнению, стоит покупать готовые блюда со скидками в вечернее время в магазинах и использовать бизнес-ланч на работе, когда это возможно. Скидки на товары могут быть значительными — до 50% на товары с истекающим сроком годности и до 30% по карте программы лояльности. Это позволит сэкономить время и деньги.

Великобритания
экономия
повара
природа
