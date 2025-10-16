Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
16 октября 2025 в 10:19

Россиянам дали советы, как не переплачивать за еду в супермаркетах

Финконсультант Патешман: искать готовую еду по скидкам в магазинах лучше вечером

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Одиноким россиянам лучше искать готовую еду по скидкам в магазинах в вечернее время, заявил LIFE.ru консультант по личным финансам Александр Патешман. Для экономии он посоветовал по возможности брать бизнес-ланч на работе.

Если вечером возвращаетесь домой, зайдите в магазин. Часто там можно найти товары со значительными скидками — из-за окончания срока годности. Если срок истекает сегодня или завтра, их можно взять на следующий день, чтобы не ходить дважды, — порекомендовал Патешман.

По мнению эксперта, лучше покупать готовую еду в одних и тех же магазинах и при этом активно пользоваться всеми акциями. Карта программы лояльности может дать скидку до 30%, а на товары с истекающим сроком — до 50%. Дополнительно можно получить кешбэк от магазина или использовать банковскую карту с повышенным вознаграждением за покупки в конкретных сетях.

Ранее автоэксперт Дмитрий Гайдукевич заявил, что покупка автомобиля может обойтись значительно дешевле, если делать это в другом регионе. По его словам, при таком подходе можно сэкономить весьма крупные суммы.

питание
экономия
финансы
общество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Представитель Успенской ответил на слухи о здоровье певицы
Названа главная ошибка при оказании первой помощи
Бритни Спирс резко ответила на скандальные мемуары бывшего мужа
Названа страна с самым дешевым хлебом в мире
Бывшая невеста Баскова опубликовала фото с ним в постели
Стало известно, как Лазарев относится к Понаровской
С популярного эстрадного певца хотят взыскать 170 тысяч рублей
Супруги спалили дотла машину и подожгли банк после общения с мошенниками
В Кемерове местного жителя убили у бара
В Минцифры России выразили надежду на отсутствие крупных утечек данных
Пациента с пьяным отравлением напоили еще сильнее для спасения жизни
Под Челябинском подросток захлебнулся собственной рвотой
Прокуратура предотвратила вывод 18,5 млрд рублей из Домодедово
Сразу три военных вертолета совершили вынужденную посадку
Удары по Украине сегодня, 16 октября: какие цели ВСУ поражены, последствия
Магнитные бури сегодня, 16 октября: что завтра, депрессия, низкое давление
Известный футболист оценил возвращение тренера Кононова в «Торпедо»
В Петербурге теща обвинила зятя в изнасиловании ребенка
Магнитные шарики едва не стали причиной смерти маленькой девочки
Хреновина из спелых томатов: натуральный рецепт без консервантов
Дальше
Самое популярное
Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно
Общество

Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно

Теперь крабовые палочки готовлю только так: сырно-чесночная вкуснятина на закуску
Общество

Теперь крабовые палочки готовлю только так: сырно-чесночная вкуснятина на закуску

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября
Регионы

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.