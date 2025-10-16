Россиянам дали советы, как не переплачивать за еду в супермаркетах Финконсультант Патешман: искать готовую еду по скидкам в магазинах лучше вечером

Одиноким россиянам лучше искать готовую еду по скидкам в магазинах в вечернее время, заявил LIFE.ru консультант по личным финансам Александр Патешман. Для экономии он посоветовал по возможности брать бизнес-ланч на работе.

Если вечером возвращаетесь домой, зайдите в магазин. Часто там можно найти товары со значительными скидками — из-за окончания срока годности. Если срок истекает сегодня или завтра, их можно взять на следующий день, чтобы не ходить дважды, — порекомендовал Патешман.

По мнению эксперта, лучше покупать готовую еду в одних и тех же магазинах и при этом активно пользоваться всеми акциями. Карта программы лояльности может дать скидку до 30%, а на товары с истекающим сроком — до 50%. Дополнительно можно получить кешбэк от магазина или использовать банковскую карту с повышенным вознаграждением за покупки в конкретных сетях.

