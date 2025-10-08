Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 13:40

Эксперт назвал необычный способ сэкономить при покупке машины

Автоэксперт Гайдукевич: для покупки машины часто выгоднее ехать в другой город

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Покупка автомобиля может обойтись значительно дешевле, если делать это в другом регионе, рассказал NEWS.ru автоэксперт Дмитрий Гайдукевич. По его словам, при таком подходе можно сэкономить весьма крупные суммы.

Не обязательно покупать автомобиль в своем городе. Иногда машину выгоднее покупать в Москве, а порой самые интересные цены в регионах — нужно просто позвонить в несколько автосалонов и узнать какие у них есть предложения и акции, — сказал Гайдукевич.

Специалист отметил, что разница в цене в регионах может достигать сотен тысяч рублей. Так, кроссовер стоимостью 2,5-4 млн рублей в Москве может стоить на 100-150 тыс. рублей дешевле в Екатеринбурге или Казани, привел пример эксперт.

За эти деньги можно приехать в столицу из другого города, погулять по Москве, отдохнуть несколько дней в отеле и потом приехать обратно. Еще и останется, — заключил Гайдукевич.

Ранее аналитическое агентство «Автостат» сообщало, что по итогам сентября 2025 года в России реализовали 1,2 тыс. новых автомобилей марки «Москвич». Продажи сократились на 37% по сравнению с сентябрем 2024 года.

