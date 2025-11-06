Стало известно, как Россия сделала планирующие бомбы высокоточными

Универсальный модуль планирования и коррекции (УМПК), которым оснащаются российские бомбы, существенно повышает точность атак по позициям ВСУ, сказал NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец. По его словам, использование этой технологии также обеспечивает дополнительную безопасность летчикам при выполнении боевых задач.

УМПК — это конструкция с электроникой, которая присоединяется к каждой бомбе. И теперь у этой бомбы появляются электронные «глаза». В нее можно завести полетное задание, и вероятное отклонение от цели сойдет на считаные метры. Таким образом, обычное оружие было превращено в высокоточное, — пояснил Баранец.

В то же время самолетам ВС РФ благодаря наличию УМПК на боеприпасах не приходится заходить в опасную зону работы ПВО противника.

Теперь можно выпускать эту бомбу за 150 или даже 200 км от цели и уходить на аэродром. Все равно бомба идет в ту точку, которая заложена в ее электронные «мозги», — пояснил Баранец.

Ранее сообщалось, что российские войска поразили пункт временной дислокации 71-й отдельной егерской бригады ВСУ в Сумской области ударом авиабомбы ФАБ-1500 с УМПК. Цель располагалась в районе населенного пункта Кияница. Потери ВСУ составили до двух десятков человек убитыми и ранеными, а также до четырех единиц техники. Министерство обороны РФ не подтверждало эти сведения.