Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
06 ноября 2025 в 20:50

Стало известно, как Россия сделала планирующие бомбы высокоточными

Баранец: благодаря УМПК у российских бомб появились электронные «глаза»

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Универсальный модуль планирования и коррекции (УМПК), которым оснащаются российские бомбы, существенно повышает точность атак по позициям ВСУ, сказал NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец. По его словам, использование этой технологии также обеспечивает дополнительную безопасность летчикам при выполнении боевых задач.

УМПК — это конструкция с электроникой, которая присоединяется к каждой бомбе. И теперь у этой бомбы появляются электронные «глаза». В нее можно завести полетное задание, и вероятное отклонение от цели сойдет на считаные метры. Таким образом, обычное оружие было превращено в высокоточное, — пояснил Баранец.

В то же время самолетам ВС РФ благодаря наличию УМПК на боеприпасах не приходится заходить в опасную зону работы ПВО противника.

Теперь можно выпускать эту бомбу за 150 или даже 200 км от цели и уходить на аэродром. Все равно бомба идет в ту точку, которая заложена в ее электронные «мозги», — пояснил Баранец.

Ранее сообщалось, что российские войска поразили пункт временной дислокации 71-й отдельной егерской бригады ВСУ в Сумской области ударом авиабомбы ФАБ-1500 с УМПК. Цель располагалась в районе населенного пункта Кияница. Потери ВСУ составили до двух десятков человек убитыми и ранеными, а также до четырех единиц техники. Министерство обороны РФ не подтверждало эти сведения.

СВО
ВС РФ
вооружения
авиабомбы
высокоточное оружие
Павел Воробьев
П. Воробьев
Дмитрий Горин
Д. Горин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Спецпосланник Трампа заявил о прогрессе в урегулировании на Украине
Слуцкая раскрыла секрет, как находит общий язык с детьми-подростками
Вкус детства: классический салат из печени трески всего за 10 минут
Песков объяснил, почему Путин не встретится с Федорищевым
Путин поставил условие для турниров с присвоением разрядов
Россиянам разрешили получать налоговый вычет за лечение и учебу ребенка
Экс-чиновница из РФ умерла от передозировки в Таиланде: что известно, дети
ВСУ столкнулись с массовым нежеланием воевать в 159-й бригаде
Болельщиков «Шанхая» не пустили на матч с СКА из-за иероглифов на форме
«Одни лишь щепки»: Кадыров отчитался об уничтожении вражеского укрепрайона
Сроки освобождения Купянска и Покровска: новости СВО вечером 6 ноября
Сербию поставили перед трудным выбором
«Витрина всей страны»: Рогов о новых регионах и настроениях украинцев
В России впервые возбудили дело за поиск экстремистского контента в Сети
Слуцкая рассказала, когда снова вернется на лед
В МИД России заявили о прекращении одного соглашения с Литвой
Суд решил судьбу созданного Ходорковским лицея
Стало известно, как Россия сделала планирующие бомбы высокоточными
МЧС предупредило петербуржцев о резком ухудшении погоды
Арестованного мэра Гюмри госпитализировали
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.