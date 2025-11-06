Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В МИД России заявили о прекращении одного соглашения с Литвой

МИД РФ: прекращено действие соглашения с Литвой о защите капиталовложения

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Действие соглашения между правительствами России и Литвы о взаимной защите капиталовложений прекращено с 15 октября 2025 года, говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на портале правовой информации. Документ предусматривал взаимные гарантии для инвесторов двух стран и действовал более 25 лет.

15 октября 2025 года прекращено действие соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Литовской Республики о поощрении и взаимной защите капиталовложений, подписанного в Москве 29 июня 1999 года, — отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства.

Ранее пресс-секретарь МИД Белоруссии Руслан Варанков заявил, что республика не станет избирательно открывать границу по просьбе Литвы. По его словам, Минск готов к диалогу только по возобновлению постоянного транзита между сторонами. Он отметил: СМИ активно подхватили новость о том, что литовский премьер-министр Инга Ругинене направит обращение к властям Белоруссии, однако на деле просьба была «едва официальной», поскольку ее направили погранотряду.

