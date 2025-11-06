Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 21:45

Вкус детства: классический салат из печени трески всего за 10 минут

Салат из печени трески: простой рецепт Салат из печени трески: простой рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот салат подают на семейных праздниках уже десятилетиями — нежный, бархатистый вкус печени трески, свежесть овощей и мягкость яиц создают ту самую ностальгическую гармонию. Готовится быстро, подходит к праздничному столу и отлично работает как легкая вечерняя закуска.

Сначала возьмите банку печени трески на 120–130 г, аккуратно откройте и слейте лишнее масло, оставив примерно половину — оно придаст нужную пластичность. Разомните печень вилкой прямо в салатнице. Добавьте к ней 2 отварных яйца, нарезанных кубиками, и огурец весом около 100 г — лучше свежий, чтобы салат получился хрустящим. Не забудьте мелко порубить половинку красной луковицы: она добавит приятную остринку и аромат. Всыпьте 1 ст. л. мелко нарезанного укропа для свежей зеленой ноты.

Для заправки соедините 1,5 ст. л. майонеза, щепотку соли и чуть-чуть черного перца. Аккуратно перемешайте салат ложкой, чтобы текстура получилась нежной и не превратилась в пасту. Разложите порционно: на листья салата или в креманки — так выглядит особенно аппетитно.

  • Совет: хотите подчеркнуть вкус печени трески? Добавьте 1 ч. л. сока лимона — он сбалансирует маслянистость и сделает блюдо «живее».

Селедка под шубой из СССР — еще один знакомый с детства рецепт.

треска
салаты
рецепты
кулинария
кухня
простые рецепты
быстрые рецепты
рецепт
Анастасия Фомина
А. Фомина
