Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
03 ноября 2025 в 07:15

Селедка под шубой из СССР — рецепт родом из детства! Просто и вкусно

Селедка под шубой: рецепт как в СССР Селедка под шубой: рецепт как в СССР Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ни один праздничный стол советской эпохи не обходился без этой легенды. Селедка под шубой — салат, в котором все идеально: рыба, овощи и нежный соус, соединяющий вкусы в единое целое. Готовится просто, а съедается всегда первой.

Сначала подготовьте овощи: отварите три средних картофелины, две свеклы и две моркови в кожуре до мягкости, полностью остудите и очистите. Мелко нарежьте одно крупное филе слабосоленой сельди, добавьте половину мелкой луковицы, только слегка смягчив ее кипятком.

На плоское блюдо выложите первым слоем картофель, натертый на крупной терке, чуть-чуть подсолите и промажьте майонезом. Затем идет селедка с луком, потом морковь, снова немного майонеза. Следующим слоем, если хотите, натрите яйца — две штуки для более нежной текстуры. В классическую версию салата их обычно не кладут.

Сверху — свекла: она не только завершает вкус, но и создает фирменный праздничный цвет, поэтому майонез поверх размажьте особенно аккуратно, чтобы не нарушить яркость слоя. Перед подачей дайте салату пропитаться минимум два часа в холодильнике, а лучше — ночь.

  • Совет: чтобы слои держали форму, натирайте овощи прямо на салат, не давите ложкой — так структура останется воздушной, а вкус — более выразительным.

Устали от классических салатов? Посмотрите немецкий вариант с картофелем и беконом — вкусно и просто.

рецепты
рецепт
кулинария
кухня
простые рецепты
быстрые рецепты
салаты
СССР
селедка
селедка под шубой
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Стамбуле сотрудники аэропорта спасли сбежавшую кошку россиянки
«Нужно относиться серьезно»: Трамп назвал самых сильных мировых лидеров
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 3 ноября: инфографика
«Не принимаем»: Федерация еврейских общин резко ответила муфтию Чечни
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 3 ноября
«Вернитесь в реальность»: Испания выступила с призывом из-за «Буревестника»
ПВО уничтожила 64 беспилотника ВСУ над Россией ночью
Насильно мобилизованный украинец взорвал гранату рядом с военкоматом
Селедка под шубой из СССР — рецепт родом из детства! Просто и вкусно
Что значит видеть во сне рождение сына: советы экспертов по сновидениям
Трамп назвал срок завершения украинского конфликта
Российские силы не уступили ВСУ у Юнаковки
«У нас дети»: бойцы ВС РФ взяли в плен двух солдат ВСУ под Донецком
Губерниев рассказал о самом памятном моменте, связанном с Плющенко
Кошмарный ноябрь: -30, дождь со снегом, ураганный ветер — прогноз погоды
Более 300 тел погибших от рук ВСУ вывезли из Суджи
Рождение дочки во сне: что говорит сонник и кому он прогнозирует счастье
Трамп ужаснулся распрям в британской королевской семье
Поразили одну из крупнейших ТЭС Украины: успехи ВС РФ к утру 3 ноября
Три западных государства выступили против интересов Украины
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Семья и жизнь

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде
Семья и жизнь

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.