Селедка под шубой из СССР — рецепт родом из детства! Просто и вкусно

Ни один праздничный стол советской эпохи не обходился без этой легенды. Селедка под шубой — салат, в котором все идеально: рыба, овощи и нежный соус, соединяющий вкусы в единое целое. Готовится просто, а съедается всегда первой.

Сначала подготовьте овощи: отварите три средних картофелины, две свеклы и две моркови в кожуре до мягкости, полностью остудите и очистите. Мелко нарежьте одно крупное филе слабосоленой сельди, добавьте половину мелкой луковицы, только слегка смягчив ее кипятком.

На плоское блюдо выложите первым слоем картофель, натертый на крупной терке, чуть-чуть подсолите и промажьте майонезом. Затем идет селедка с луком, потом морковь, снова немного майонеза. Следующим слоем, если хотите, натрите яйца — две штуки для более нежной текстуры. В классическую версию салата их обычно не кладут.

Сверху — свекла: она не только завершает вкус, но и создает фирменный праздничный цвет, поэтому майонез поверх размажьте особенно аккуратно, чтобы не нарушить яркость слоя. Перед подачей дайте салату пропитаться минимум два часа в холодильнике, а лучше — ночь.

Совет: чтобы слои держали форму, натирайте овощи прямо на салат, не давите ложкой — так структура останется воздушной, а вкус — более выразительным.

