Готовим немецкий картофельный салат с беконом за 20 минут! Сытно и просто

Немцы знают толк в простых, но безупречно вкусных блюдах. Этот салат — их гордость и хит любого стола. Горячий картофель, обжаренный бекон, ароматный лук и легкая кисло-сладкая заправка делают его не просто гарниром, а полноценным блюдом, которое исчезает со стола первым.

Отварите 600 г картофеля в мундире, остудите и нарежьте кружочками. Обжарьте 150 г нарезанного бекона до легкой хрустящей корочки, добавьте мелко нарезанную луковицу и прогрейте до мягкости. Влейте в сковороду 2 ст. л. яблочного уксуса, 1 ч. л. дижонской горчицы, 3 ст. л. растительного масла, немного соли и перца. Смешайте теплый картофель с горячей заправкой и беконом, дайте настояться 10–15 минут — и все, салат готов.

Совет: если хотите придать блюду более насыщенный вкус, добавьте немного рубленого зеленого лука или горсть мелко нарезанных соленых огурчиков — получится еще ярче и пикантнее.

Вот любопытная информация о пищевой ценности: калорийность — около 190 ккал; время приготовления — 25 минут.

