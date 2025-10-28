Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
28 октября 2025 в 10:15

Готовим немецкий картофельный салат с беконом за 20 минут! Сытно и просто

Салат из картошки с беконом Салат из картошки с беконом Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Немцы знают толк в простых, но безупречно вкусных блюдах. Этот салат — их гордость и хит любого стола. Горячий картофель, обжаренный бекон, ароматный лук и легкая кисло-сладкая заправка делают его не просто гарниром, а полноценным блюдом, которое исчезает со стола первым.

Отварите 600 г картофеля в мундире, остудите и нарежьте кружочками. Обжарьте 150 г нарезанного бекона до легкой хрустящей корочки, добавьте мелко нарезанную луковицу и прогрейте до мягкости. Влейте в сковороду 2 ст. л. яблочного уксуса, 1 ч. л. дижонской горчицы, 3 ст. л. растительного масла, немного соли и перца. Смешайте теплый картофель с горячей заправкой и беконом, дайте настояться 10–15 минут — и все, салат готов.

  • Совет: если хотите придать блюду более насыщенный вкус, добавьте немного рубленого зеленого лука или горсть мелко нарезанных соленых огурчиков — получится еще ярче и пикантнее.

Вот любопытная информация о пищевой ценности: калорийность — около 190 ккал; время приготовления — 25 минут.

Рекомендуем посмотреть рецепт красивой капусты со свеклой: готовим пелюстку по-грузински!

салаты
рецепты
рецепт
кулинария
кухня
простые рецепты
быстрые рецепты
Германия
национальная кухня
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Губерниев опубликовал откровенное фото с голым торсом
Нарколабораторию по изготовлению «соли» накрыли таможенники
Дроновка, Покровск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 28 октября
Шойгу предупредил о новых угрозах важным объектам России
Медведь проник на секретный объект и попал на видео
Летевший из Калининграда в Екатеринбург самолет экстренно сел в Кирове
Врачи четыре года называли симптомы смертельного рака «алкоголизмом»
Военэксперт рассказал о судьбе боевой техники ВСУ в Северске
Кубанский Чикатило на краю смерти: убийца 15 девушек умирает в больнице
Украинским пенсионерам предрекли тяжелые дни без помощи ЕС
На Украине испугались идеи заселить страну мигрантами после мобилизации
История белого свадебного платья: как возникла традиция?
Школьник вернулся домой и нашел родителей-наркоманов мертвыми
Полицейского поймали на съемке видео под юбкой девушки
В Госдуме рассказали об изменениях в маркировке товаров в ноябре
В АРБ раскрыли реальный уровень инфляции в России
«Чтобы как с Лувром не получилось»: Захарова жестко высмеяла Макрона
Хирурги из Москвы спасли младенца после падения с пеленального столика
Всероссийский форум «Туризм Будущего» состоялся в Москве
Магнитные бури сегодня, 28 октября: что завтра, обострение заболеваний
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.