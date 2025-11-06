Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 21:20

Болельщиков «Шанхая» не пустили на матч с СКА из-за иероглифов на форме

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Перед началом матча КХЛ болельщиков в форме китайского клуба «Шанхай Дрэгонс» не допустили на арену СКА, передает «Чемпионат». Основанием для такого решения стал технический регламент лиги, требующий наличия нотариально заверенного перевода для всей атрибутики.

Таким образом, иероглифы на джерси «Шанхая» были признаны несоответствующими правилам. Сотрудник службы организации пропускного режима пояснил, что подобные средства поддержки должны иметь официальный перевод на русский язык.

Ранее московское «Динамо» обыграло петербургский СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1. Победа стала пятой подряд для бело-голубых, которые поднялись на четвертое место Западной конференции. Встреча прошла в Санкт-Петербурге 3 ноября.

До этого в Москве был арестован болельщик хоккейного клуба ЦСКА, который продемонстрировал запрещенное приветствие во время матча. По информации источника, Нагатинский районный суд рассмотрел дело фигуранта по статье о пропаганде нацистской символики.

Кроме того, канадские фанаты клуба Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» освистали гимн США во время матча. По информации источника, так жители страны выразили недовольство новыми пошлинами президента США Дональда Трампа на товары из Канады.

Болельщиков «Шанхая» не пустили на матч с СКА из-за иероглифов на форме
