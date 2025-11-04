Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
04 ноября 2025 в 20:00

«Динамо» обыграло СКА и одержало пятую победу подряд

Московское «Динамо» победило СКА со счетом 2:1

Никита Гусев («Динамо») Никита Гусев («Динамо») Фото: Сергей Бобылев/ РИА Новости

Московское «Динамо» обыграло петербургский СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1. Победа стала пятой подряд для бело-голубых, которые поднялись на четвертое место Западной конференции. Встреча прошла в Санкт-Петербурге 3 ноября.

В составе «Динамо» отличились Никита Гусев (7-я минута) и Артем Швец-Роговой (57-я минута). У СКА шайбу забросил Джозеф Бландизи на 28-й минуте.

После победы «Динамо» набрало 29 очков, СКА имеет 20 баллов и занимает девятую строчку. В следующих матчах 6 ноября СКА сыграет с «Шанхайскими драконами», а «Динамо» дома примет тольяттинскую «Ладу».

Ранее ярославский «Локомотив» одержал выездную победу над «Салаватом Юлаевым» со счетом 4:1. Игра прервала пятиматчевую победную серию уфимского клуба. В составе победителей шайбы забросили Максим Шалунов, Егор Сурин, Мартин Гернат и Александр Радулов.

До этого «Салават Юлаев» разгромил владивостокский «Адмирал» со счетом 6:1. Тогда уфимцы оформили четвертую победу подряд, в то время как владивостокский клуб потерпел пятое поражение подряд. В составе победителей дублем отметился Егор Сучков.

Динамо
СКА
победы
КХЛ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Пентагоне высказались о сокращении военного контингента в Европе
В Британии раскрыли, сколько достанется Украине от продажи «Челси»
США разрешили связанные с самолетами Лукашенко операции
Путин подписал закон о корректировке бюджета на 2025 год
В Госдуме рассказали, как сэкономить на дачных платежах
Десятки огневых групп для борьбы с БПЛА появились у российской границы
Страшное ДТП унесло жизни пенсионерки и молодой девушки в Сочи
Британская актриса заработала гигантскую сумму на сервисе для взрослых
В Европе подняли в воздух истребители из-за воздушной тревоги
«Сама того не ведая»: Шеремет о проболтавшейся Каллас и планах Запада
Возмездие за Суджу, «мазохизм» Европы, жесткий ответ МИД РФ: что дальше
Домашняя красная рыба за 2 часа: попробуйте сейчас
«Динамо» обыграло СКА и одержало пятую победу подряд
«Решающее преимущество»: во Франции признали превосходство России над ЕС
«Работать для вашей культуры»: немецкий пианист поблагодарил Путина
«Мы осуждаем»: в МИД Грузии резко высказались об отчете Евросоюза
В Германии начали отказываться от одного из атрибутов Рождества
На Филиппинах во время тайфуна разбился военный вертолет
На Аляске забили тревогу из-за просыпающегося вулкана
Президент ФРГ сделал заявление о возможной депортации беженцев из страны
Дальше
Самое популярное
Наступление ВС РФ на Харьков 3 ноября: десятки трупов, предатели в Купянске
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 3 ноября: десятки трупов, предатели в Купянске

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Не цветок, а сказка: рассыпьте семена после первого снега и притопчите — будет цвести все лето
Общество

Не цветок, а сказка: рассыпьте семена после первого снега и притопчите — будет цвести все лето

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.