«Динамо» обыграло СКА и одержало пятую победу подряд Московское «Динамо» победило СКА со счетом 2:1

Московское «Динамо» обыграло петербургский СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1. Победа стала пятой подряд для бело-голубых, которые поднялись на четвертое место Западной конференции. Встреча прошла в Санкт-Петербурге 3 ноября.

В составе «Динамо» отличились Никита Гусев (7-я минута) и Артем Швец-Роговой (57-я минута). У СКА шайбу забросил Джозеф Бландизи на 28-й минуте.

После победы «Динамо» набрало 29 очков, СКА имеет 20 баллов и занимает девятую строчку. В следующих матчах 6 ноября СКА сыграет с «Шанхайскими драконами», а «Динамо» дома примет тольяттинскую «Ладу».

Ранее ярославский «Локомотив» одержал выездную победу над «Салаватом Юлаевым» со счетом 4:1. Игра прервала пятиматчевую победную серию уфимского клуба. В составе победителей шайбы забросили Максим Шалунов, Егор Сурин, Мартин Гернат и Александр Радулов.

До этого «Салават Юлаев» разгромил владивостокский «Адмирал» со счетом 6:1. Тогда уфимцы оформили четвертую победу подряд, в то время как владивостокский клуб потерпел пятое поражение подряд. В составе победителей дублем отметился Егор Сучков.